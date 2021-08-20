Депутат Мосгордумы Александр Козлов: Сервисы электронного голосования надежны, просты и удобны

Фото: oprf.ru

Для консультации москвичей при онлайн-голосовании с 17 по 19 сентября 2021 года создана специальная горячая линия. Об этом в беседе с журналистами агентства городских новостей «Москва» сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

— Специалисты ответят на вопросы о правилах подачи заявления на электронное голосование, о регистрации и других шагах. На горячую линию можно будет обратиться, если во время регистрации произошла ошибка или избирателю пришел отказ в регистрации, — заявил Козлов.

По словам депутата Мосгордумы, создание горячей линии — это еще один шаг к повышению уровня доверия к ходу избирательного процесса.

— Приоритет Москвы — абсолютно прозрачная процедура голосования. У москвичей не должно оставаться сомнений и вопросов, они должны понимать, что происходит. Электронное голосование — новая практика, поэтому особенно важно заранее разрешить все возможные спорные ситуации, — считает он.

Парламентарий отметил, что электронное голосование уже зарекомендовало себя в июле 2020 года во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

— Множество горожан оценило, как удобна цифровизация в этом аспекте — больше нет необходимости специально выделять время, чтобы в воскресенье проголосовать по месту прописки, — подчеркнул Козлов.

Козлов добавил, что сервисы электронного голосования надежны, просты и удобны.

— С каждым годом все больше вопросов мы начинаем решать в онлайн-формате. Заплатить за ЖКХ с помощью банковского приложения или записаться на прием в центр «Мои документы», проверить дневник ребенка и узнать результаты анализов — вся повседневная жизнь москвича теперь в интернете. Голосование — не исключение. Сервисы электронного голосования надежны, просты и удобны, в чем сможет убедиться каждый москвич, — пояснил Козлов.

По его словам, сообщения о проблеме с регистрацией или голосованием также принимают по электронной почте support-vybory@mos.ru. В письме необходимо подробно описать проблему, а также сообщить номер телефона или СНИЛС, указанный в личном кабинете на официальном сайте мэра.

— Так специалисты смогут идентифицировать пользователя и детально разобраться в возникшей ситуации, — сказал депутат.

Задать свой вопрос также можно с помощью чат-бота официального сайта мэра. Для этого нужно кликнуть на значок в правом нижнем углу экрана. Чтобы получить консультацию специалиста, следует нажать на кнопку «Соединить с оператором».

Козлов напомнил, что, согласно последним данным, москвичи уже подали порядка 750 тысяч заявлений на участие в онлайн-голосовании, которое пройдет с 17 по 19 сентября 2021 года. Телефон горячей линии +7 (495) 539-56-56.