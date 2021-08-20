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Десятилетие центров «Мои документы» отметят на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения
Десятилетие центров «Мои документы» отметят на ВДНХ
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Главная выставка страны 22 августа приглашает посетителей во Дворец госуслуг, где состоится празднование десятилетия центров «Мои документы». В программе мероприятия: 3D-квест, лекции, конкурсы, тематическая зона для фотографий.

На встрече с тревел-блогером Кристиной Макаровой со слушателями поделятся идеями для путешествий по России на любой бюджет. А далее для посетителей выступит кларнетист Натаниэль Хомяков.

Для того чтобы принять участие в 3D-квесте, необходимо получить чек-лист у администратора, перейти по QR-коду и совершить интерактивное путешествие по центру госуслуг — изучать интересные факты и отвечать на вопросы викторины. А после прохождения всех зон участник получит подарок.

Также гости смогут испытать удачу — взять «Счастливый талон». 22 августа каждый заявитель с талоном с цифрой 10 выиграет подарок от офисов «Мои документы».

Юных посетителей центра приглашают поиграть в безопасный дартс, заполнить прописи и обучающую книжку «Развивай-ка».

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте ВДНХ.

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