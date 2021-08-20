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Дом по программе реновации появится в столичном районе Косино-Ухтомский

Виктория Сикерина

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по программе реновации появится в столичном районе Косино-Ухтомский
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Каскадная улица, 21 Карта всех событий

Многоэтажку по программе реновации в районе Косино-Ухтомский скоро введут в эксплуатацию. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Жилой дом расположился на Каскадной улице. В настоящий момент на объекте ведутся заключительные работы: чистовая отделка и благоустройство дворов.

— Ведутся фасадные работы, чистовая отделка и благоустройство территории, — отметил глава ведомства.

В двухсекционном многоквартирном доме предусмотрено 92 квартиры. Фасады выполнили в ярких тонах, также установили короба для кондиционеров в едином стиле. Первый этаж украсили витражами из алюминия, также расположили там почтовые ящики, колясочную, комнату для консьержа и помещение для уборочного инвентаря.

Жилые помещения начинаются со второго этажа. На первом планируется разместить кафе, магазины, офисы, детские секции и другие организации.

— В каждой секции установят по два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Также в новостройке установят системы охраны входа в здание, видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарную сигнализацию, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Вход в жилой дом выполнен в уровень с поверхностью земли. Это позволит создать безбарьерную среду для маломобильных граждан и мам с колясками.

Дом располагается по адресу Каскадная улица, владение 21, земельный участок 2.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в новые дома по программе реновации с начала 2021 года переселились 13 тысяч жителей города.

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