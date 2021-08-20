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Андрей Бочкарев: Центр ядерной медицины в «Сколкове» запустят до конца 2023 года

Виктория Сикерина

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Андрей Бочкарев: Центр ядерной медицины в «Сколкове» запустят до конца 2023 года
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Инновационный центр Сколково Карта всех событий

Современный Центр ядерной медицины запустят в кластере Международной медицины «Сколково» в 2023 году. Об этом сообщил в пятницу, 20 августа, заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, центр станет первым в мире использующим ядерную медицину. Здесь же будет налажено производство радиофармпрепаратов для диагностики и лекарственных препаратов для радионуклидной терапии.

— В Международном медицинском кластере появится Центр ядерной медицины площадью около 20 тысяч квадратных метров. Он станет первым в мире центром, в котором компактно разместятся все основные технологии ядерной медицины, — заявил Бочкарев.

При этом Ильдар Хайруллин, генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера «Сколково», отметил, что в Центре ядерной медицины планируется также вести научно-исследовательскую деятельность. Также он подчеркнул, что передовые технологии и современное оборудование позволят центру стать передовым в области лечения онкологии.

— Уникальное оборудование, которое будет там установлено, в том числе ускоритель для протонно-лучевой терапии и циклотрон, позволят центру стать площадкой для оказания высокотехнологичной онкологической помощи, — отметил Хайруллин.

В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что более 140 тысяч исследований было проведено на компьютерных томографах по контрактам жизненного цикла. В 20 столичных больницах установили 151 компьютерный томограф (КТ). С их помощью стало возможно проводить сверхточные исследования. Современные технологии позволяют врачу увидеть участки с возможными патологиями. Они подсвечиваются цифровым ассистентом, который работает с помощью компьютерного зрения.

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