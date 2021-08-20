Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мемориальная доска президенту Пушкинского музея Ирине Антоновой появится на ее доме на Ленинском проспекте

Павел Гриднев

Общество
Мемориальная доска президенту Пушкинского музея Ирине Антоновой появится на ее доме на Ленинском проспекте
Фото: Из личного архива Александра Румянцева

Жители юго-запада Москвы инициировали установку памятной доски президенту Пушкинского музея, легендарной Ирине Антоновой. Академик Александр Румянцев одобрил инициативу москвичей.

— Ирина Антонова — целая эпоха в сохранении и изучении искусства. Несколько поколений наших соотечественников познакомились с шедеврами живописи благодаря ей. Я полностью согласен с идеей местных жителей увековечить память Ирины Антоновой мемориальной доской, — прокомментировал новость академик РАН Александр Румянцев.

По его словам, барельеф на стене позволит рассказать молодежи, детям о блистательном ученом, заинтересовать их культурой и искусством.

Ирина Антонова прожила в доме № 99 на Ленинском проспекте почти сорок лет с 1981 года. Ее соседи и жители всего Обручевского района собрали сотни подписей за установку доски. Москвичи обратились к префекту Юго-Западного административного округа столицы Олегу Волкову и получили его одобрение.

Ирина Антонова с 1961 по 2013 год была директором Пушкинского музея, в 2013-2020 — его президентом. С ней Пушкинский превратился в один из лучших музеев изобразительных искусств мира. Ирина Александровна была доктором искусствоведения, академиком РАО (АПН СССР, 1989), академиком РАХ (2001; членом-корреспондентом, 1997), заслуженным деятелем искусств РСФСР (1979), лауреатом двух Государственных премий Российской Федерации (1995, 2017), полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

музей имени А. С. Пушкинаюго-запад МосквыМемориальная доска
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Бюро экспертов поможет бизнесу

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Россию с любовью

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Все мнения
О проекте