Мемориальная доска президенту Пушкинского музея Ирине Антоновой появится на ее доме на Ленинском проспекте

Фото: Из личного архива Александра Румянцева

Жители юго-запада Москвы инициировали установку памятной доски президенту Пушкинского музея, легендарной Ирине Антоновой. Академик Александр Румянцев одобрил инициативу москвичей.

— Ирина Антонова — целая эпоха в сохранении и изучении искусства. Несколько поколений наших соотечественников познакомились с шедеврами живописи благодаря ей. Я полностью согласен с идеей местных жителей увековечить память Ирины Антоновой мемориальной доской, — прокомментировал новость академик РАН Александр Румянцев.

По его словам, барельеф на стене позволит рассказать молодежи, детям о блистательном ученом, заинтересовать их культурой и искусством.

Ирина Антонова прожила в доме № 99 на Ленинском проспекте почти сорок лет с 1981 года. Ее соседи и жители всего Обручевского района собрали сотни подписей за установку доски. Москвичи обратились к префекту Юго-Западного административного округа столицы Олегу Волкову и получили его одобрение.

Ирина Антонова с 1961 по 2013 год была директором Пушкинского музея, в 2013-2020 — его президентом. С ней Пушкинский превратился в один из лучших музеев изобразительных искусств мира. Ирина Александровна была доктором искусствоведения, академиком РАО (АПН СССР, 1989), академиком РАХ (2001; членом-корреспондентом, 1997), заслуженным деятелем искусств РСФСР (1979), лауреатом двух Государственных премий Российской Федерации (1995, 2017), полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».