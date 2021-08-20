Олег Леонов: Сохранить исторический облик зданий в Москве — задача властей, нельзя перекладывать это на жителей

Фото: Александр Иванов / Вечерняя Москва

Олег Леонов, куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей, заявил, что восстанавливать исторический облик зданий в центре Москвы необходимо за счет средств из городского бюджета. Такое мнение Леонов высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, власти должны быть заинтересованы в том, чтобы в столице сохранилась архитектурная самобытность.

— Часто на фасады исторических зданий в центре города устанавливают кондиционеры. Портят они внешний вид? Портят. Так давайте перенесем эти кондиционеры на другую часть дома, например, на крышу, за счет городского бюджета. Это не стоит больших денег, — рассказал Олег Леонов.

Леонов отметил, что в домах москвичей должны быть комфортные условия для жизни. Никто не вправе отнимать у людей современные удобства, к которым они привыкли. Но внешний облик зданий нужно оставлять неизменным. И следить за тем, чтобы фасады исторических зданий в центре Москвы не были увешаны кондиционерами и другими чужеродными элементами — задача властей, считает Леонов.

Ранее Олег Леонов передал в Департамент культурного наследия Москвы 7875 подписей горожан за защиту 20 исторических зданий в центре города. Речь идет об усадьбах, купеческих лавках, памятниках конструктивизма и других примечательных домах, которые расположены в ЦАО и Лефортове. Вместе со списком домов и подписями Леонов вручил сотрудникам департамента камень — осколок разрушенного дома начала XX века.