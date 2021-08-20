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Дом по реновации на улице Михаила Певцова начнут заселять до конца года

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации на улице Михаила Певцова начнут заселять до конца года
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Михаила Певцова Карта всех событий

Заселение в многоэтажку на улице Михаила Певцова, построенную по программе реновации жилищного фонда Москвы, начнут до конца 2021 года. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, трехсекционный дом построили по индивидуальному архитектурному проекту. В него переселят жильцов из дома № 45 на проспекте Вернадского.

В настоящий момент в районе Проспект Вернадского идет заселение семи многоквартирных домов по реновации.

— В стадии переезда находятся жители 24 домов, еще семь домов уже расселены, два демонтированы. Из 27 пятиэтажек, в которых живут 7,3 тысячи человек, планируется начать переселение на первом этапе программы реновации, — рассказал руководитель ведомства.

В данном районе планируют расселить 59 домов, число жителей которых составляет свыше 14 тысяч человек.

Ранее руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил о старте заселения дома по реновации в районе Косино-Ухтомский. Сейчас на объекте завершаются отделочные работы и благоустройство дворов.

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