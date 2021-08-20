«Ткань чернеет и отмирает»: пластический хирург рассказала о последствиях использования липолитиков

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Врач, пластический хирург Анастасия Игнатьева рассказала, что происходит с организмом, если липолитик был введен неправильно.

Липолитик — это вещество, которое способно растворить подкожный жир. Нередко девушки используют такие инъекции, чтобы бороться с несовершенствами фигуры, однако осложнения после таких процедур могут нанести серьезный вред организму.

— Препарат повреждает оболочку жировой клетки. Химическим путем клеточка разрушается, и уменьшается прослойка жира в тканях. В числе осложнений после такой процедуры — некроз ткани, поскольку липолитики не избирательно действуют на жировые клетки, они могут действовать на мышечную и соединительную ткань, иногда их колют в поверхностные слои и попадают в слой дермы. Тогда появляются неровности рельефа и бугристость. Самое страшное, что я видела в своей практике, когда вкололи липолитик в сосуд — это может привести к ишемии и некрозу, когда ткань чернеет и отмирает. В дальнейшем требуется хирургическое лечение, — объясняет специалист в новом выпуске программы на YouTube-канале «Клатч Онлайн».

Чтобы обезопасить себя, необходимо идти к проверенным специалистам, которые имеют профильное образование и опыт работы. Альтернативой липолитикам может стать липосакция, однако без изменения образа жизни эффект после липосакции, по заверениям врача, продержится недолго.

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