Доктор Ковальков назвал специю, которая поможет похудеть

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Эксперт в области диетологии Алексей Ковальков рассказал о том, как корица может способствовать похудению. Оказывается, что регулярное использование этой специи помогает наладить углеводный обмен.

— Корица достоверно нормализует углеводный обмен. Объясню: инсулин приводит сахар к клеткам рецепторов, чтобы сгрузить его в мозг для работы, в мышцы, а там говорят: «У вас и так много инсулина, мы ничего не знаем, идите куда хотите». В итоге инсулин тащит сахар в печень, там он превращается в жиры. А организм говорит: «Я хочу сахар, сахар!». Так вот корица помогает восстановить эти рецепторы, и они начинают принимать инсулин, — объясняет специалист.

Доктор рекомендует к каждой чашке кофе вместо сахара или конфет добавлять корицу.

Также для снижения веса Ковальков советует на ночь употреблять белково-овощной омлет, благодаря которому процесс похудения происходит даже во сне.

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