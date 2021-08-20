Показы фестиваля остросюжетного кино «Капля» пройдут в кинотеатре «Полет»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сеть кинотеатров «Москино» 26 и 27 августа приглашает зрителей на показы российского международного кинофестиваля остросюжетного кино и фильмов ужасов «Капля». Мероприятия пройдут в кинотеатре «Полет».

В четверг, 26 августа, посетителям представят Альманах короткометражных хорроров и малайский фильм ужасов «Зомби инфекция: борьба за выживание». Лента расскажет о череде секретных биологических экспериментов, которая привела к зомби-эпидемии на острове. Одна из испытуемых пытается найти вакцину, но доктор-изобретатель погибает. Теперь ей придется пройти опасные приключения, чтобы спасти себя и других местных жителей, пока они не успели превратиться в кровожадных монстров.

В пятницу, 27 августа, зрители увидят второй Альманах короткометражных хорроров и израильскую историю мести насильнику в декорациях антиутопии «Забытая нация».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте Москино.

В кинотеатре «Звезда» до 22 августа проходит программа «Школа Сокурова». В афише мероприятия представлен дебют Александра Николаевича «Одинокий голос человека», который будет демонстрироваться с пленки из архива «Москино». Лента, вышедшая на экраны в 1978 году, снята по мотивам произведений Андрея Платонова «Река Потудань», «Сокровенный человек» и «Происхождение мастера». Фильм был «приговорен» к уничтожению, но этого не случилось благодаря случайности. А спустя девять лет фильм получил «Бронзового леопарда» на кинофестивале в Локарно.