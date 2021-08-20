Военный эксперт оценил недопуск российских кораблей в испанский порт

Фото: Official U.S. Navy Page / Michael Gendron

Испания проигнорировала просьбу России о заходе двух кораблей в порт Сеуты, так как это было политическое решение. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, решение о недопуске могло быть принято по просьбе партнеров из НАТО, из-за того, что оно касается США или Великобритании.

— Это трудно объяснимое решение. И в советское время, и в нынешние времена деловой заход оплачивался, и все военные корабли, если была такая необходимость, заходили в порты Средиземного моря. Наши корабли сейчас заходят в порты Кипра и Северной Африки, — пояснил Дандыкин.

Он подчеркнул, что корабли могли не пустить в порт, так как Россия представляет свои интересы в регионе и «вполне успешно решаем все задачи». Эксперт добавил, что объяснить решение Испании агрессией России «невозможно», передает «Радио 1».

Министерство иностранных дел Испании не одобрило просьбу России о заходе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и спасательного буксирного судна «Алтай» в порт Сеута в четверг, 19 августа.

Российские суда, как отмечается, регулярно делали остановки в Сеуте в последние десятилетия. Недовольство этим высказывала Великобритания из-за того, что порт находится недалеко от ее военно-морской базы в Гибралтаре. В этот раз Мадрид потребовал предоставить информацию о маршруте и цели плавания российских кораблей.