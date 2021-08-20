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Дореволюционный дом на Волхонке капитально отремонтируют

Виктория Сикерина

Город
Дореволюционный дом на Волхонке капитально отремонтируют
Фото: NECHAEVA

Капитальный ремонт в четырехэтажном доме на Волхонке в районе Хамовники, построенном до 1917 года, начнется в скором времени. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В здании планируют обновить стены, фасады, цоколь, балконы, подвал и чердак, а также изменить внутреннюю отделку.

— Работы проведут в рамках региональной программы капитального ремонта. В ходе него обновят покрытие фасада и цоколя, восстановят балконы, чердачные и подвальные помещения, а также заменят внутреннюю отделку подъезда жилого дома, — заявил председатель ведомства.

Также отреставрируют колонны, декоративные элементы, оконные рамы, арки и венчающий карниз. При этом проект капитального ремонта предполагает замену систем водостока, электроснабжения и отопления и установку кронштейна под флагшток.

В подвальном помещении перекрасят стены, потолки и полы, а на чердаке — обновят стены и шахты вентиляции, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что фонтан на Пушкинской площади тоже капитально отремонтируют. На объекте обновят гидроизоляцию, покрытие днища и стенок чаши, а также инженерные системы.

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