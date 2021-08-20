Москвич с ножом ограбил массажистку после сеанса на 210 тысяч в центре столицы

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Россия, Москва, Таганская улица Карта всех событий

Работающая массажисткой 48-летняя москвичка стала жертвой грабителя, пришедшего в ее квартиру под видом клиента. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 20 августа.

Мужчина записался на сеанс массажа, а после процедуры в квартире на улице Таганской он, угрожая женщине кортиком (холодное колющее оружие с прямым коротким, двухлезвийным узким клинком и костяной рукояткой с крестовиной и головкой — прим. «ВМ»), потребовал отдать ему деньги и ценности.

Забрав ювелирные украшения и планшетный компьютер, он заставил массажистку пройти с ним в банкомат и снять деньги с ее банковской карты. После этого злоумышленник скрылся, предварительно пообещав женщине расправиться с ней, если она заявит в полицию.

Общий материальный ущерб составил 210 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на территории Московской области. Им оказался 41-летний житель Подмосковья, который ранее уже был дважды судим, в том числе за аналогичное преступление. Во время обыска у него изъяли похищенные ювелирные изделия и планшет. По словам мужчины, деньги он успел потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Решения суда мужчина будет дожидаться под стражей.

Похожий случай произошел в Москве 13 августа. Москвичке позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что хочет прийти к ней на сеанс массажа. По окончании процедуры клиент попросил выпить чай с массажисткой. После того как он ушел, женщина обнаружила пропажу личных вещей и банковских карт.