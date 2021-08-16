Массажистка лишилась драгоценностей после чаепития с клиентом

Фото: moscow-live

В Москве массажистка лишилась драгоценностей и банковских карт после чаепития с мужчиной, который был ее клиентом. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в понедельник, 16 августа, в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в пятницу, 13 августа. Москвичке позвонил неизвестный мужчины, который сообщил, что хочет прийти к ней на сеанс массажа. Днем 13 августа клиент пришел в дом к массажистке. Мужчина принял ванну, затем женщина сделала ему массаж.

После процедур клиент попросил выпить чай с массажисткой. Женщина поддержала идею и пообщалась с мужчиной еще некоторое время. Когда клиент ушел, массажистка обнаружила пропажу личных вещей и банковских карт.

В настоящее время устанавливается причиненный москвичке ущерб. По факту произошедшего проводится проверка.

В июле «ВМ» сообщала еще об одной краже. Житель столицы распивал алкоголь на лавочке и задремал. Проснувшись, он обнаружил пропажу портфеля, в котором были документы и кошелек с банковскими картами и деньгами. По словам потерпевшего, общий материальный ущерб превысил 40 тысяч рублей. Позже подозреваемого задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.