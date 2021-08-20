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Фотовыставка Саши Генциса «Природа или прогресс» открылась на «Винзаводе»

Сергей Шахиджанян

Общество
Фотовыставка Саши Генциса «Природа или прогресс» открылась на «Винзаводе»
Фотограф Саша Генцис рядом с пейзажем Горного Алтая / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Московский фотограф-любитель Саша Генцис открыл фотовыставку «Природа или прогресс» в Центре современного искусства «Винзавод».

Генцис — фотолюбитель со стажем, снимает более 20 лет. В его объективе — Москва, Россия, зарубежные красоты. Огромные фотоработы Генциса напечатаны по самым современным технологиям и удивительно качественны — к ним хочется подходить ближе, брать лупу и рассматривать.

Цель фотовыставки — показать многообразие природы России и мира, былую мощь советской индустрии и забавную архитектуру всевозможных механизмов — от кабин старых самолетов со множеством приборов до сюрреалистических картин закрытого ЗиЛ.

— Я и не любитель, и не профессионал в фотографии. Как художник не может не рисовать, писатель — не писать, так и я не могу не снимать. Не считаю себя профессионалом в фотографии — никогда не ставил себе целью заработать ею деньги, но и не фотолюбитель, который снимает пейзажи и кошечек. Меня увлекают масштабные фотопроекты, которые я выполняю в свободное от работы время и тем самым могу заставить людей о чем-то задуматься: о сохранении природы, о хрупкости мира, да и о добре и зле в конечном итоге, — рассказал Саша Генцис на открытии выставки 20 августа 2021 года.

Фотовыставка Саши Генциса «Природа или прогресс» открылась на «Винзаводе»Семья у фотографии из серии «Управляемые небеса» / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Выполненные на высочайшем техническом уровне высококачественной аппаратурой работы Саши Генциса могут украсить и московские улицы, и офисы, и школы. Любую из его фотографий можно смело повесить и в квартире: от вида снятых им с вертолета пейзажей горного Алтая захватывает дух. Глядя же на фотографии завода в Исландии, понимаешь, что экологические проблемы есть на всех континентах.

В проекте «Природа или прогресс» представлены работы последних лет. Это и кабины самолетов (серия «Управляемые небеса»), и сюрреализм старых фабрик(фотографии «ЗиЛ — гордость империи»), и захватывающие виды девственной природы («Цветная коллекция Саши Генциса»).

Стилистика его фоторабот понятна каждому.

— Знаете, после просмотра его работ я вспомнил формулу искусства по А. С. Пушкину, — сказал Анатолий Сергеев, посетитель выставки. — Это всего три слова: красота, добро и правда. Все его снимки несут добро, они правдивы и очень красивы.

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