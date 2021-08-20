Уникальный особняк Жолтовского загорелся в Москве

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В Москве загорелся особняк Скакового общества на Скаковой аллее. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 20 августа.

Огонь вспыхнул в неэксплуатируемом здании на Скаковой аллее, дом 16, строение 1. В настоящий момент на место ЧП выехали пожарные расчеты.

По словам собеседника «ВМ», в здании загорелся мусор, который находился на первом этаже.

Видео: Telegram-канал Москва с огоньком

Здание построено в 1903–1905 годах и является образцом неоклассического направления начала XX века. Объект известен как ранняя работа ведущего советского архитектора Ивана Жолтовского.

В 2016 году особняк был включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Днем ранее, 19 августа, крупный пожар произошел в заброшенном здании на северо-востоке Москвы. Пламенем были охвачены третий и четвертый этажи здания.

Позже стало известно, что горели строительные конструкции и бочки с легковоспламеняющимися материалами. Площадь возгорания составляла 150 «квадратов». В пресс-службе МЧС отметили, что здание подлежит сносу.