Пожар в заброшенном здании в Северном Медведкове ликвидировали

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Полярная улица, 39с1 Карта всех событий

На северо-востоке столицы пожарные ликвидировали возгорание в заброшенном здании. Об этом в четверг, 19 августа, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

По сообщению ведомства, здание, в котором произошел пожар, подлежит сносу. В нем горели строительные конструкции и бочки с легковоспламеняющимися материалами. Площадь возгорания составляла 150 «квадратов».

— В 17:29 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало, — цитирует пресс-службу ведомства агентство городских новостей «Москва».

«Вечерняя Москва» писала со ссылкой на источник в экстренных службах о возгорании, которое произошло в доме 39, строение 1, на Полярной улице. Пламенем охвачены третий и четвертый этажи здания. По словам собеседника «ВМ», есть угроза обрушения.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, что от здания исходит густой черный дым.

Видео: Telegram / Московские новости

13 августа загорелся дом в центре Москвы. Как сообщала ранее «ВМ», в доме 19/1 на Садово-Спасской улице загорелись межэтажные деревянные перекрытия. Возгорание возникло между 4-м, 5-м, 6-м и 7-м этажами. Площадь распространения огня достигала 100 квадратных метров. В связи с этим проводилась эвакуация жильцов. Пожар ликвидировали.