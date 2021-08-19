Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пожар в заброшенном здании в Северном Медведкове ликвидировали

Илья Ашуров

Происшествия
Пожар в заброшенном здании в Северном Медведкове ликвидировали
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Полярная улица, 39с1 Карта всех событий

На северо-востоке столицы пожарные ликвидировали возгорание в заброшенном здании. Об этом в четверг, 19 августа, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

По сообщению ведомства, здание, в котором произошел пожар, подлежит сносу. В нем горели строительные конструкции и бочки с легковоспламеняющимися материалами. Площадь возгорания составляла 150 «квадратов».

— В 17:29 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало, — цитирует пресс-службу ведомства агентство городских новостей «Москва».

«Вечерняя Москва» писала со ссылкой на источник в экстренных службах о возгорании, которое произошло в доме 39, строение 1, на Полярной улице. Пламенем охвачены третий и четвертый этажи здания. По словам собеседника «ВМ», есть угроза обрушения.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, что от здания исходит густой черный дым.

Видео: Telegram / Московские новости

13 августа загорелся дом в центре Москвы. Как сообщала ранее «ВМ», в доме 19/1 на Садово-Спасской улице загорелись межэтажные деревянные перекрытия. Возгорание возникло между 4-м, 5-м, 6-м и 7-м этажами. Площадь распространения огня достигала 100 квадратных метров. В связи с этим проводилась эвакуация жильцов. Пожар ликвидировали.

Читайте также:
ПожарыМоскваМЧС
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Помогай, когда тебя об этом попросят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Россию с любовью

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Все мнения
О проекте