Крупный пожар произошел в заброшенном здании на северо-востоке Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Полярная улица, 39с1 Карта всех событий

На северо-востоке столицы в районе Медведково горит заброшенное здание. Об этом в четверг, 19 августа, «Вечерней Москве» сообщает источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», возгорание произошло в доме 39, строение 1, на Полярной улице. Пламенем охвачены третий и четвертый этажи здания. Площадь пожара пока не удалось установить. Есть угроза обрушения, добавил источник.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, что от здания исходит густой черный дым.

Видео: Telegram / Московские новости

13 августа загорелся дом в центре Москвы. Как сообщала ранее «ВМ», в доме 19/1 на Садово-Спасской улице загорелись межэтажные деревянные перекрытия. Возгорание возникло между 4-м, 5-м, 6-м и 7-м этажами. Площадь распространения огня достигала 100 квадратных метров. В связи с этим проводилась эвакуация жильцов. Пожар ликвидировали.