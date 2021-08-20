Дикую лису заметили в Измайловском парке в Москве

Фото: Сергей Шахиджанян

Корреспондент «ВМ», гуляя в пятницу, 20 августа, по Измайловскому парку, обнаружил дикую лису. Животное прогуливалось недалеко от площади Мужества и явно хорошо ориентировалось на местности. Зверек не боялся людей и, никак на них не реагируя, мирно прошел через всю площадь и так же спокойно скрылся среди деревьев.

Видимо, у лисицы в парке «все схвачено» — она ни разу не подошла ни к одной из урн возле многочисленных кафе и двигалась вполне уверенно, явно зная, куда и зачем она идет.

Как рассказал московский зоолог Филипп Тумасьян, это самая настоящая лиса.

— На фотографии вполне взрослая, лет двух, рыжая лиса после линьки. Если вы заметили лису, ни в коем случае к ней не подходите — хотя это животное было очень спокойное и явно привычное к людям, оно все равно может быть опасно и держаться от него нужно подальше. Ни в коем случае не прикармливайте лис или других диких животных — они должны добывать себе пищу самостоятельно, а «легкий» корм их только портит и, получив подачку, они обязательно придут еще раз, — сообщил Тумасьян.

Расспросив гуляющих в парке людей, корреспондент узнал, что еще совсем недавно в парке видели целую лисью семью из четырех особей — они быстро прошли с одной стороны парка в другую. Посетители парка к ним близко не подходили, но много и долго снимали на мобильные телефоны.

Ранее экологи в заказнике «Журавлиная родина» с помощью фотоловушек засняли рысей, волков, кабанов и даже беременную лосиху. Помимо этого, специалистам удалось снять на камеру журавленка Рыжика, который единственный в парке носит датчик на лапке.