Пластический хирург назвала способ избавления от целлюлита

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Пластический хирург Анастасия Игнатьева рассказала об эффективном способе избавления от целлюлита. Оказывается, что женщины прибегают к липосакции не только тогда, когда у них много лишнего веса, но и в тех случаях, когда им хочется сделать поверхность кожи более гладкой и ровной.

— Липосакция помогает избавиться от целлюлита. Вообще надо начать с того, что целлюлит в медицинском понимании — это воспалительный процесс жировых клеток, а вот апельсиновая корочка и рельеф жировых клеточек на теле женщины — это естественная физиология женщины. Мы можем с помощью липосакции убрать этот рельеф и можем избавиться от «корочки». Девушки обращаются к нам, чтобы избавиться не то чтобы от жира, а просто выровнять рельеф. Мы не столько забираем жир, сколько берем и распределяем жировые клеточки, отсоединяем их крепления к коже, и рельеф становится более гладкий, — объясняет специалист в новом выпуске на YouTube-канале «Клатч онлайн».

Несмотря на полученный результат, если пациент после операции будет сохранять старый образ жизни, в котором нет активностей и правильного питания, результат сойдет на нет.

Ранее пластический хирург рассказала, к каким последствиям может привести неправильное использование липолитиков.