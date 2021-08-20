Фестиваль «Пространство танца» состоится в Подмосковье

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Фестиваль уличной культуры «Пространство танца» 29 августа приглашает взрослых и детей в парк «Пехорка» города Балашиха.

Зрители увидят многочисленные баттлы популярных танцевальных направлений: Hip-hop pro, Illusion космос, Electro, Locking all, Popping pro, Krump girl, Breaking, House pro, Shuffle pro и Cutting shapes pro. Для всех желающих пройдут танцевальные мастер-классы, а также будут работать развлекательные и интерактивные площадки.

Для профессионалов пройдет конференция.

Праздник завершится выступлением артистов Natan и Миа Бойка.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте фестиваля.

Пятый международный благотворительный фестиваль христианской культуры «Россия — Греция. Вместе сквозь века» 21 августа приглашает москвичей и гостей столицы в Зал Церковных соборов храма Христа Спасителя и на соборную площадь Главного храма Вооруженных сил РФ. Посетители услышат русскую и греческую музыку, увидят национальные танцы, примут участие в творческих мастер-классах. Состоятся показ русских и греческих костюмов, выставки и благотворительная акция «Марафон добрых дел».