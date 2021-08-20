Акция «Ночь кино» пройдет в Музее Маяковского

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музей Владимира Маяковского 28 августа приглашает посетителей принять участие в акции «Ночь кино». В мемориальных квартирах в Студенецком переулке и на Большой Пресне пройдут лекции, посвященные отношению поэта к кинематографу.

Лекция «Владимир Маяковский и кинематограф 1920-х годов» расскажет о горлане-главаре, поражающем всех своим голосом и умением читать стихи. Также поговорят о судьбе сценариев, вкладе в развитие советского кинематографа и особенностях съемочного процесса в первые послереволюционные годы. После лекции будет показан фильм «Барышня и хулиган».

На лекции «Владимир Маяковский. Однажды в Америке» посетители узнают об истории США первой четверти ХХ века. Непрекращающаяся гонка за деньгами, расовая сегрегация, повальная коррупция и вместе с тем патентование новейших изобретений, развитие кинематографа, выпуск первых комиксов — все это дает возможность понять, какую страну посетил Владимир Маяковский.

Посещение мемориальных квартир бесплатное.

Участие в лекциях — по билетам и регистрации, сообщается на сайте музея.