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Синоптики рассказали о погоде на выходных в столичном регионе

Виктория Сикерина

Общество
Синоптики рассказали о погоде на выходных в столичном регионе
Фото: pixabay.com

Выходные 21 и 22 августа станут одними из последних теплых дней этим летом. Об этом рассказала в пятницу, 20 августа, главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам специалиста, суббота и воскресенье ожидаются комфортными с летней температурой.

С пятницы на субботу в некоторых округах пройдет кратковременный дождь, но столбик термометра не опустится ниже 12 градусов тепла. Днем специалисты ожидают умеренные осадки, северный ветер и плюс 21–26.

В воскресенье погода в большей степени порадует жителей Московской области. Температура воздуха прогреется до 19–24 градусов, однако дождей преимущественно не будет. Ветер изменит свое направление на северо-западный, отчего будет более приятным.

Также Марина Макарова добавила, что с 23 августа температура начнет падать из-за приближения осени, сообщает «Радио 1».

— Температурный фон понижается. Уже похолодало в Калининграде и Санкт-Петербурге, и система, которая распространяет прохладный воздух, придет в столичный регион. Прогнозируется температура в течение недели: 16–21 градус. Переход к холоду мы ожидаем с понедельника на вторник. Не обойдется и без дождей. Так что прощаемся с летом, — рассказала синоптик.

Отметим, что выходные в Москве ожидаются примерно такими же по погоде, как и в Подмосковье. Температура будет комфортной, а местами будут небольшие осадки.

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