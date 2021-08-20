Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

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Ближайшие выходные, 21 и 22 августа, ожидаются относительно теплыми, но облачными и дождливыми.

Столбик термометра ночью опустится до 13–16 градусов, а днем поднимется до 21–23 градусов. По прогнозам синоптиков, небо будет обычным. Также в некоторых округах города возможны кратковременные дожди.

На следующей неделе, с 23 августа, дождливая погода не покинет столицу. Осадки ожидаются до среды. При этом температура воздуха будет комфортной: в понедельник — 19–21 градус тепла, во вторник — до 22 градусов, а в среду — около 15–20 градусов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с корреспондентом «Вечерний Москвы» рассказала, как следует одеть школьников 1 сентября 2021 года. В этот день столбик термометра поднимется не выше отметки в 18 градусов тепла. Также эксперт подчеркнула, что утром в День знаний возможны кратковременные осадки, и это тоже нужно принять во внимание родителям.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на предстоящей неделе в Москве ожидается похолодание до плюс 17 градусов, что станет первым «звоночком» осени.