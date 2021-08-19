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«Москва окажется в «мешке»: синоптик предупредил о похолодании на следующей неделе

Анастасия Волоснова

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«Москва окажется в «мешке»: синоптик предупредил о похолодании на следующей неделе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На предстоящей неделе в Москве ожидается похолодание до плюс 17 градусов, что станет первым «звоночком» осени. Об этом в четверг, 19 августа, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в субботу и воскресенье, 21 и 22 августа, температура воздуха в городе составит плюс 20–23 градуса, а ночью на улицы опустится «седой старик-туман». Метеорологическая осень в столице при среднесуточной температуре ниже плюс 15 градусов наступит 24 августа.

— В атмосфере сформируется северный поток, скажется дыхание борея — холодного северного ветра. В древнегреческой мифологии Борей — бог северного ветра, из-за чего Москва окажется в «мешке» полярного воздуха с температурным фоном на три градуса ниже многолетней нормы, что соответствует климатическим показателям первой декады сентября, — пояснил синоптик.

Он уточнил, что в понедельник, 19 августа, температура воздуха опустится до плюс 20 градусов, во вторник, 24 августа, — до плюс 16–18 градусов, а в среду, 25 августа, — до плюс 15–17 градусов.

— Лето уйдет по-английски, не попрощавшись, и наступит чудесная, но немного грустная пора, — сообщил Тишковец на своей странице в Instagram.

Облачная с прояснениями погода, дождь и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве и области 19 августа. Максимальная температура воздуха в городе составит 22–24 градуса, а в области — до 25 градусов. Ветер ожидается западный — пять–десять метров в секунду, атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба.

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