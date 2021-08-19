Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 19 августа

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Облачная с прояснениями погода, дождь и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве и области в четверг, 19 августа.

— Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями пройдет дождь, — говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в городе составит 22-24 градуса, а в области — до 25 градусов. Ветер ожидается западный пять-десять метров в секунду, атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба, отмечается на портале «Метеоновости».

К выходным температура в Москве и области понизится на восемь-десять градусов по сравнению с началом недели. В столице она будет в пределах 20-22 градуса, а в Подмосковье — 19-23 градуса. При этом ночная температура к концу недели понизится до 11-14 градусов.

Гидрометцентр из-за непогоды объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и области до утра 19 августа. В это время столичный регион настигнут гроза, ливни и ветер.

Период предупреждения действует в столице с 16:00 среды и до 10:00 четверга. В области — с 14:00 18 августа и до 10:00 19-го числа. Ожидается сильный ветер с порывами до 20–25 метров в секунду.