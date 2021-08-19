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Похолодание до 19 градусов прогнозируется в Москве к выходным

Иван Юминов

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Похолодание до 19 градусов прогнозируется в Москве к выходным
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Температуре в Москве и области к выходным понизится на восемь-десять градусов по сравнению с началом недели. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

— Уже к выходным температура максимальная будет в пределах 20-22 градуса по Москве, по области — 19-23 градусов. То есть на восемь-десять градусов понизится по сравнению с пиком тепла, который был во вторник и среду (17 и 18 августа — прим. «ВМ»), — рассказал метеоролог.

При этом ночная температура к концу недели понизится до 11-14 градусов, приводит слова Варакина ТАСС.

Гидрометцентр из-за непогоды объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и области до утра 19 августа. В это время столичный регион настигнут гроза, ливни и ветер.

Период предупреждения действует в столице с 16:00 среды и до 10:00 четверга. В области — с 14:00 18 августа и до 10:00 19-го числа. Ожидается сильный ветер с порывами до 20–25 метров в секунду.

В ГУ МЧС также предупредили о надвигающейся погодной угрозе. Из-за грозы в Москве ведомство распространило экстренное предупреждение.

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