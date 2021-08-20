Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Геральдист рассказал об истории и особенностях российского триколора

Виктория Сикерина

Общество
Геральдист рассказал об истории и особенностях российского триколора
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Утверждение российского триколора было длительным и сложным. Первый такой флаг был создан для первого военного корабля в России. Специалист по геральдике Владимир Медведев в пятницу, 20 августа, рассказал об истории и особенностях бело-сине-красного символа.

По его словам, точных сведений о том, кто придумал такое сочетание цветов, нет. По легендам, создали триколор во времена правления царя Алексея Михайловича, но из-за пожара флаг был утерян. Позже Петр Первый воспроизвел бело-сине-красный флаг и добавил герб на синюю полосу.

— Сейчас этот флаг хранится в Военно-морском музее в Санкт-Петербурге, — добавил геральдист.

После император утвердил Андреевский флаг для флота, однако народу так полюбился триколор, что его еще долго использовали.

— Но Александр Второй, когда проводил геральдическую реформу, учредил черно-золото-белый флаг — династических цветов. Так и получилось, что у России оказалось два официальных флага, — отметил Владимир Медведев.

Официальный статус бело-сине-красному вернул Александр Третий, а Николай Второй впоследствии принял решение оставить лишь один флаг, сообщает «Радио 1».

— Но подписать указ он не успел. А потом случилась революция — и все. Хотя в гражданскую войну белые сражались под этим флагом, так как царь отрекся от престола и вывешивать династический было нелепо, — подытожил специалист.

22 августа, в День российского флага, волонтеры будут раздавать москвичам ленты с триколором в популярных общественных местах.

Читайте также:
государственные символыгосударственный флаг Россиимнение экспертов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто стало чуть прохладнее

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Бюро экспертов поможет бизнесу

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Россию с любовью

Все мнения
О проекте