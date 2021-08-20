Геральдист рассказал об истории и особенностях российского триколора

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Утверждение российского триколора было длительным и сложным. Первый такой флаг был создан для первого военного корабля в России. Специалист по геральдике Владимир Медведев в пятницу, 20 августа, рассказал об истории и особенностях бело-сине-красного символа.

По его словам, точных сведений о том, кто придумал такое сочетание цветов, нет. По легендам, создали триколор во времена правления царя Алексея Михайловича, но из-за пожара флаг был утерян. Позже Петр Первый воспроизвел бело-сине-красный флаг и добавил герб на синюю полосу.

— Сейчас этот флаг хранится в Военно-морском музее в Санкт-Петербурге, — добавил геральдист.

После император утвердил Андреевский флаг для флота, однако народу так полюбился триколор, что его еще долго использовали.

— Но Александр Второй, когда проводил геральдическую реформу, учредил черно-золото-белый флаг — династических цветов. Так и получилось, что у России оказалось два официальных флага, — отметил Владимир Медведев.

Официальный статус бело-сине-красному вернул Александр Третий, а Николай Второй впоследствии принял решение оставить лишь один флаг, сообщает «Радио 1».

— Но подписать указ он не успел. А потом случилась революция — и все. Хотя в гражданскую войну белые сражались под этим флагом, так как царь отрекся от престола и вывешивать династический было нелепо, — подытожил специалист.

22 августа, в День российского флага, волонтеры будут раздавать москвичам ленты с триколором в популярных общественных местах.