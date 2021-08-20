Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Галерея «РОСИЗО» откроет выставку «Год в фотографиях #In365»

Ольга Маркова

Развлечения
Галерея «РОСИЗО» откроет выставку «Год в фотографиях #In365»
Фото: Пресс-служба РОСИЗО

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» представляет выставку проект «Год в фотографиях #In365», которая 24 августа откроется в павильоне «Книги» на ВДНХ.

Посетителям представят работы фотохудожника Владимира Мух-ина. На протяжении года ежедневно он делал один фотоснимок и публиковал его. Выставка рассказывает о людях, настроении, событиях, эмоциях и смыслах.

Каждая из представленных фотографий является частью единого полотна, но имеет свой характер, свою силу и передает целый спектр эмоций.

Год жизни — имя единого полотна. Этот год был переломным. И путь трансформации от бытия в цифровом пространстве обратно в физическую реальность засвидетельствован зрителем.

Выставка открыта с 24 августа по 17 октября, сообщает пресс-служба «РОСИЗО».

Ранее на ВДНХ в Южном розарии открылась фотовыставка «Сказки в стиле великих художников». Перед зрителями предстали 16 картин по мотивам творчества великих художников, в том числе «Три поросенка» в стиле Василия Кандинского, «Дюймовочка» в стиле Марка Шагала, «Алиса в Стране чудес» в стиле Сальвадора Дали, «Снежная королева» в стиле Пабло Пикассо.

Читайте также:
ВыставкиВДНХфотографии
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто стало чуть прохладнее

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Бюро экспертов поможет бизнесу

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Россию с любовью

Все мнения
О проекте