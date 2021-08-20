Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Юлия Евграфова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве в предстоящие выходные будет облачно, возможны кратковременные осадки. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

— Температура воздуха пока существенно меняться не будет. Мы ожидаем, что в субботу и воскресенье по региону ночью будет 12–17 градусов, в Москве 14–15. Дневная температура в субботу в столице — 21–23, по региону 20–25 градусов. В воскресенье ночью станет прохладнее в Москве — 13–15 градусов, по области — около 10 градусов. Дневная температура ожидается около 20 градусов, и будет довольно плотный северо-западный ветер. Поэтому может возникнуть ощущение, что в этот день станет значительно холоднее, — сказала синоптик.

По словам Поздняковой, 21 и 22 августа атмосферное давление будет в пределах нормы, а в начале рабочей недели оно чуть повысится. Погоду уже будет определять гребень холодного антициклона, пояснила главный специалист Метеобюро Москвы. В понедельник и вторник, по ее словам, температурные показатели будут соответствовать последним датам августа. По ночам в столице ожидается около 10–15 градусов, днем от 16 до 22 градусов.

Ранее Позднякова рассказала о погоде в столице на День знаний.

Читайте также:
дождькомментарий метеорологапогода в выходные
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто стало чуть прохладнее

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Бюро экспертов поможет бизнесу

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Россию с любовью

Все мнения
О проекте