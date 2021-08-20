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Житель Санкт-Петербурга обнаружил съедобный гриб размером с арбуз

Виктория Сикерина

Общество
Житель Санкт-Петербурга обнаружил съедобный гриб размером с арбуз
Фото: Пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии
Тосненского района Ленинградской областиКарта всех событий

Петербуржец нашел в лесу Тосненского района Ленинградской области огромный гриб, размер которого схож с арбузом или футбольным мячом. О своей находке мужчина рассказал в пятницу, 20 августа, в группе в соцсети «ВКонтакте» для грибников.

— Позвольте немного разбавить изобилие благородных грибов своим скромным урожаем. Гриб-головач и его младшие братья, — иронично написал житель Санкт-Петербурга.

Примечательно, что такой вид грибов, в особенности гигантских размеров, достаточно редко встречается в этой местности.

Житель Санкт-Петербурга обнаружил съедобный гриб размером с арбуз

«Невские новости» отмечают, что грибы-головачи достигают 50 сантиметров в диаметре. Их вес может достигать четырех килограммов. Сорванный в правильное время гриб-головач можно употреблять в пищу. Однако если это сделать слишком поздно, то можно получить серьезные проблемы с пищеварением.

Ранее миколог Михаил Вишневский сообщил, какие грибы уже можно собирать в лесах в Московской области. В список вошли белые грибы, подосиновики, сыроежки. Чуть позже в лесах появятся и опята. По словам специалиста, самый большой урожай грибов приходится на конец августа — начало сентября.

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