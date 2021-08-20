Миколог рассказал, какие грибы уже можно собирать в подмосковных лесах

Москва.ТиНАО. п. Шишкин Лес. Подосиновики прямо во дворе. / Фото: viktor khabarov

Грибники уже могут выходить в леса Подмосковья и собрать там немалое количество грибов. Об этом заявил кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский.

По его словам, недавно дождливые дни сменились на жару, из-за этого в лесах Московской области уже выросли первые подосиновики.

— Только эти подосиновики растут не под осинами, а под березами, а также на опушках. В ельниках трогаются первые белые грибы, начинают расти сыроежки, — рассказал специалист в эфире «Радио 1».

Кроме того, он предположил, что через пару недель в лесах Подмосковья также появятся опята.

Основная грибная волна, по мнению Вишневского, придется на самый конец августа — начало сентября. Именно тогда в столичный региона придет по-настоящему осенняя погода.

Эксперт подытожил, что белые и подосиновики в большом количестве растут на юге и западе области. Лисички, напротив, есть везде.

В четверг, 19 августа, начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что активный рост грибов в лесах Москвы и Подмосковья можно будет наблюдать уже на следующей неделе. По его словам, появление грибов в столичном регионе может спровоцировать дождливая погода, которая придет в область в субботу и воскресенье, 21 и 22 августа.