Метеоролог рассказал, когда в столичном регионе начнется грибной сезон

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Активный рост грибов в лесах Москвы и Подмосковья можно будет наблюдать уже на следующей неделе. Об этом в четверг, 19 августа, сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, появление грибов в столичном регионе может спровоцировать дождливая погода, которая придет в область в субботу и воскресенье, 21 и 22 августа.

— В субботу и воскресенье небольшие дождички по столичному региону пройдут, и это очень хорошо для грибов. Скорее всего эта неделя с кратковременными дождями даст возможность пойти грибам, — пояснил Варакин.

Он добавил, что на данный момент грибы в Москве и области являются «штучным товаром». При этом дожди могут обеспечить их изобилие в регионе уже в конце августа, пишет ТАСС.

Из-за дождей Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и области до утра 19 августа. В это время столичный регион настигнут гроза, ливни и ветер.

К выходным температура в Москве и области понизится на восемь–десять градусов по сравнению с началом недели. В столице она будет в пределах 20–22 градусов, а в Подмосковье — 19–23 градуса. При этом ночная температура к концу недели понизится до 11–14 градусов.