Парфюм «Чебурашка» представили в Москве к 55-летию персонажа

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Парфюм «Чебурашка», созданный в честь 55-летия персонажа советского мультфильма, представили в павильоне «Союзмультпарк» на ВДНХ. В пятницу, 20 августа, Чебурашка отмечает свой 55-й день рождения.

Парфюм обладает цитрусовым ароматом, уточнила парфюмер, ароматерапевт и аромапсихолог Мэри Фурс. Она добавила, что аромат может взбодрить «взрывными, зелеными нотками свежести».

— Именно в этот день я с радостью готова презентовать аромат с именным названием нашего именинника — «Чебурашка». Этот аромат был разработан по спецпроекту «Союзмультфильма», и сегодня мы будем его презентовать в «Союзмультпарке», — пояснила Фурс.

По ее словам, аромат придает заряд энергии и оптимизма и мотивирует на поиски приключений и новых друзей, пишет агентство городских новостей «Москва».

Также оригинального Чебурашку поставили в павильоне «Союзмультпарк» на ВДНХ в честь 55-летия персонажа советского мультфильма. Чебурашка будет стоять на ВДНХ всего один день.

При этом в другое время персонажа можно всегда увидеть в киностудии на специальной экскурсии. Все желающие смогут увидеть Чебурашку «в окружении других персонажей в декорациях».

В настоящее время специалисты киностудии разрабатывают полнометражный игровой фильм о всеми любимом персонаже. В картине будут присутствовать элементы мультипликации про Чебурашку. Фильм будут готовить в течение нескольких лет.