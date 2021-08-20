Оригинального Чебурашку из советского мультфильма выставили на ВДНХ

Кадр из мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена»

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Оригинального Чебурашку поставили в павильоне «Союзмультпарк» на ВДНХ в честь 55-летия персонажа советского мультфильма. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказал директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

По его словам, Чебурашка будет стоять на ВДНХ всего один день в пятницу, 22 августа. При этом Машковцев уточнил, что в другое время персонажа можно всегда увидеть в киностудии во время специально экскурсии. Все желающие смогут увидеть Чебурашку «в окружении других персонажей в декорациях».

Директор киностудии подчеркнул, что в настоящее время специалисты разрабатывают полнометражный игровой фильм о всеми любимом персонаже. В картине будут присутствовать элементы мультипликации про Чебурашку.

— Мы понимаем, что Чебурашка как раз тот персонаж, с которым могут происходить новые истории. Сейчас мы сами с нетерпением ждем, в производстве находится полнометражный игровой фильм, где будет участвовать Чебурашка как виртуальный персонаж, — отметил Машковцев.

Он добавил, что фильм будут готовить в течение нескольких лет, пишет агентство городских новостей «Москва».

В свою очередь Музей транспорта на ВДНХ в рамках выставки «Мечта Москвича» представляет временную экспозицию «Детройт на болоте». Посетители выставки увидят автомобили «Форд-А» из коллекции АЗЛК — четырехместный легковой автомобиль, который часто использовали как такси — и ГАЗ-АА из коллекции Музея транспорта Москвы — легендарную «полуторку», ставшую символом индустриализации первых пятилеток.

Также Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ 19 и 20 августа приглашает посетителей на бесплатные тематические экскурсии «Животные в космосе». Мероприятия посвящены 61-й годовщине полета советских собак Белка и Стрелка.