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Власти Москвы отменили строительство АЗС в районе Митино

Василий Плиткин

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Власти Москвы отменили строительство АЗС в районе Митино
Фото: Pixabay

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая Мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 19 августа 2021 года приняла решение о прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Пятницкое шоссе, вл. 28 (СЗАО).

Как рассказала ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, на земельном участке площадью 0,48 га инвестор планировал построить автомобильный заправочный комплекс площадью 530 кв. метров. Однако к освоению участка он так и не приступил.

В связи с этим принято решение о прекращении реализации проекта с расторжением договора аренды.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что участок свободен от объектов капитального строительства. В дальнейшем участок будет выставлен на торги.

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