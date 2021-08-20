Более 40 современных билетных автоматов установили в Москве и Подмосковье

Фото: Михаил Колобаев

В Москве и регионе дополнительно установили 42 билетопечатающих автомата (БПА) новой модели. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Центральная ППК».

Общее число автоматов, установленных на станции, достигло 244. Приобрести билеты в них можно безналичным способом. Все БПА оборудованы большими экранами, в верхней части которых можно увидеть актуальное расписание ближайших электропоездов. В его нижней части расположено привычное меню покупки.

Новые автоматы можно найти на Киевском, Савеловском и Курском вокзалах, а также на ряде станций, среди которых Малоярославец, Балабаново, Апрелевка, Переделкино, Очаково, Варшавская, Люблино, Текстильщики, Царицыно, Можайск и другие, пишет «Радио 1».

Пресс-служба АО «Центральная ППК» ранее информировала, что за минувший год в билетопечатающих автоматах пассажиры приобрели около 94 миллионов проездных документов.