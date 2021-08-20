Астрологи объяснили, что понимают под признанием в любви разные знаки зодиака

Фото: pixabay.com

Астрологи рассказали, что представители разных знаков зодиака вкладывают в фразу «Я тебя люблю» совершенно непохожие смыслы, и объяснили, какие именно.

Овен

«Я без ума от всего, что ты делаешь».

Преданные избранникам Овны не останутся равнодушными к их победам и поражениям. Получивший признание в любви их партнер должен осознать, что превратился для них в целую Вселенную.

Телец

«Я тебе доверяю».

Осторожные Тельцы не спешат доверять новому партнеру. Перед тем как сделать выбор, они тщательно прощупывают почву. Их признание означает, что избранник прошел проверку и рядом с ним ему на самом деле хорошо.

Близнецы

«Рядом с тобой я настоящий».

Близнецы отличаются скрытностью, несмотря на то что в обществе бывают общительными и не гнушаются сплетнями. Если представители этого знака признаются в любви, то они готовы открыться перед возлюбленным полностью.

Рак

«Никогда не исчезай!»

Признание в любви Раков свидетельствует о привязанности и о том, что они на самом деле дорожат партнером. Этот знак погружается в отношения полностью, не тая чувств, и тяжело переживает разрыв.

Лев

«Ты победила».

Любвеобильным Львам нелегко принять отношения всерьез. Они признают в этом поражение, а проигрывать этот царственный знак не любит. Слово «люблю» от них говорит об их смирении с тем, что партнер отстоял право находиться рядом.

Дева

«Я вижу долгие отношения с тобой».

Серьезные Девы выбирают спутника на всю жизнь. Признание в любви от этого знака говорит о планах на дальнюю перспективу. После этого они потребуют от избранника готовности к обязательствам.

Весы

«Я тебя пойму или хотя бы попытаюсь».

Весы с трудом понимают другого человека, так как зациклены на самих себе. Слово «люблю» они произносят, когда готовы впустить партнера в свою картину мира.

Скорпион

«Я буду тебя защищать».

Скорпионы, несмотря на свою склонность к манипуляторству, являются настоящими защитниками. Они берут под крыло дорогих им людей. Под фразой «Я тебя люблю» они понимают то, что теперь в ответе за спутника.

Стрелец

«Я активно участвую в наших отношениях, по крайней мере, сейчас».

Свободолюбивые Стрельцы видят будущее в тумане. Они не всегда бывают легкомысленными, как это кажется на первый взгляд. Выбрав того, кому признаются в любви, они принимают условия игры, которые будут пытаться честно соблюдать.

Козерог

«Успех — это моя миссия».

Козероги имеют славу успешных карьеристов, а не надежных любовников. Партнер, которому этот знак признается в любви, может быть уверен в том, что является частью их успеха.

Водолей

«Я за тобой в огонь и в воду».

Водолеи боятся серьезных отношений. Если этот знак заговорит о любви, значит, он смирился с тем, что будет с избранником надолго и не боится предстоящих трудностей.

Рыбы

«Я прощу тебе все ошибки».

Рыбы романтичны и влюбчивы. Они готовы простить второй половинке ошибки и капризы. Часто это мешает им сделать правильный выбор и найти подходящего кандидата для отношений. Признание в любви говорит об их готовности принять спутника таким, какой он есть, пишет издание Femmie.