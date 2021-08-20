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Басков высказался об обвинении в адрес МакSим в пиаре на болезни

Анастасия Колоскова

Общество
Басков высказался об обвинении в адрес МакSим в пиаре на болезни
Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Певец Николай Басков прокомментировал заявления о том, что певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) устроила пиар из своей болезни.

— Я безумно рад, что МакSим наконец-то пошла на поправку. Кто-то на этом пиарился, а кто-то, действительно, волновался, переживал, может быть, даже сходил в церковь и поставил свечку за здравие, — приводит слова исполнителя издание «Дни.ру».

Басков выразил надежду, что исполнительница хита «Знаешь ли ты» в скором времени выйдет на сцену и будет радовать своих поклонников новыми песнями. Он отметил, что после тяжелой болезни в карьере артистки произойдет новый виток.

МакSим попала в больницу 15 июня. В результате врачи диагностировали у нее 40 процентов поражения легких. Спустя время сотрудники медицинского учреждения ввели девушку в состояние искусственной комы для лучшей борьбы организма с заболеванием. 7 августа Марина Абросимова пришла в себя.

На днях в Сети появился видеоролик с выписки МакSим из больницы. Похудевшей и уставшей певице пришлось передвигаться на инвалидном кресле.

Бывшая участница группы «Стрелки» Юлия Беретта заявила, что певица МакSим придумала историю с болезнью, чтобы вернуть былую славу и популярность. Также Беретта назвала пиар на здоровье отвратительным и грязным делом.

Позже музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал это заявление в адрес МакSим «настоящим скотством».

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