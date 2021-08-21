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Задержанных в мечети в Котельниках отпустили из полиции

Татьяна Плотникова

Происшествия
Задержанных в мечети в Котельниках отпустили из полиции
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Прихожан мечети в подмосковных Котельниках, задержанных 20 августа, отпустили из отдела полиции. Об этом рассказала адвокат Мария Красова.

Юрист уточнила, что в отношении задержанных не составляли ни протоколы о задержании, ни о доставлении в отдел полиции, ни об административном правонарушении.

Сотрудник правоохранительных органов пояснил, что «задержание было частью неких проверочных мероприятий, в рамках которых у задержанных взяли ДНК», рассказала Красова. Она уточнила, что граждан РФ отпустили после проверки паспортов, а иностранных граждан отвезли в отдел, где отпустили после сбора ДНК, сообщает ТАСС.

В пятницу, 20 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали несколько десятков мусульман в мечети в Котельниках. Полиция окружила мусульман после пятничной молитвы и начала проверять у верующих документы. Сотрудники правоохранительных органов не позволили людям покинуть здание, а затем провели массовое задержание.

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