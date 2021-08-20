Стало известно о задержании десятков человек в мечети в Котельниках
Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько десятков мусульман в мечети в Котельниках. Об этом во пятницу, 20 августа, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на очевидцев и адвоката Лидию Аносову.
Полиция окружила мусульман после пятничной молитвы и начала проверять у верующих документы. Сотрудники правоохранительных органов не позволили людям покинуть здание, а затем провели массовое задержание.
По данным «ОВД-инфо», из мечети в отделение полиции доставили 60 человек. При этом ТАСС также со ссылкой на Аносову, которая оказывает правовую помощь задержанным, сообщает о 600 задержанных.
До этого появилось видео задержания четвертого сбежавшего из истринского ИВС заключенного. На кадрах видно, как правоохранители окружили дом, в котором скрывался беглец. Ворвавшись внутрь, они приказали мужчине убрать руки за голову и лечь на землю.
Массовый побег из ИВС произошел ночью 6 августа в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и ряде других преступлений.