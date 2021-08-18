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Появилось видео задержания четвертого сбежавшего из истринского ИВС заключенного

Илья Ашуров

Происшествия
Появилось видео задержания четвертого сбежавшего из истринского ИВС заключенного
Фото: Вечерняя Москва

МВД России опубликовало видео задержания Александра Бутнару — четвертого заключенного, сбежавшего из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре. Злоумышленника нашли в одном из поселков Новгородской области.

На кадрах видно, как правоохранители окружили дом, в котором скрывался беглец. Ворвавшись внутрь, они приказали Бутнару убрать руки за голову и лечь на землю.

Видео: МВД России

Четвертый сбежавший из ИВС в Истре был задержан утром 18 августа. В настоящее время принимаются меры к его этапированию в СИЗО Московской области.

Массовый побег из ИВС произошел ночью 6 августа, в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и ряде других преступлений.

12 августа Следком предъявил обвинение в превышении полномочий сотрудникам ИВС в Истре.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по МО Ольги Врадий, один из сотрудников ИВС намеренно выключил камеры видеонаблюдения, фиксирующие происходящее в коридоре и в дежурной части. После этого он и второй обвиняемый дежурный оставили свой пост без присмотра и пошли спать.

В пятницу, 13 августа, следователи задержали двоих жителей Подмосковья. Они подозреваются в пособничестве пятерым заключенным, которые сбежали из ИВС в Истре. По данным СК, один из задержанных укрывал беглецов на территории своего дома в Лобне, где они находились в течение суток. Также пособник обеспечил их деньгами, мобильными телефонами и прочими вещами.

После этого двое сбежавших обратились к еще одному знакомому, который перевез их в квартиру, расположенную Подольске, где двое из сбежавших находились до вечера 11 августа — момента задержания.

На следующий день полиции добровольно сдался еще один участник побега. Таким образом, в настоящее время найдены четверо из пятерых сбежавших заключенных — Николай Тетеря, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Бутнару.

Иван Цуркану
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Иван Цуркану
Денис Грозаву
2/4
Денис Грозаву
Николай Тетеря
3/4
Николай Тетеря
Александр Бутнару
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Александр Бутнару

На свободе по-прежнему остается Александр Мавриди 16.01.1971 года рождения, который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи.

МВД объявило награду размером в миллион рублей за помощь в его поимке.

Появилось видео задержания четвертого сбежавшего из истринского ИВС заключенногоАлександр Мавриди
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