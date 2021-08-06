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МВД объявило награду в миллион рублей за помощь в поимке сбежавшего из ИВС в Истре

Иван Юминов

Происшествия
МВД объявило награду в миллион рублей за помощь в поимке сбежавшего из ИВС в Истре
Фото: pixabay.com

За помощь в поимке одного из сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре МВД объявило награду в миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 6 августа.

— Министерство внутренних дел Российской Федерации объявляет о назначении вознаграждения в сумме один миллион рублей за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 года рождения, который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи, — говорится в сообщении.

Обратившимся пообещали конфиденциальность и безопасность. Сообщить информацию можно по телефонам 02, +7 (495) 994-50-64, +7 (495) 609-77-06, отмечается на сайте МВД.

Массовый побег из ИВС произошел ночью — в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката.

По словам представителя СК, выбраться из изолятора заключенным удалось через спецприемник. Предположительно, для взлома замка они использовали гаечный ключ.

В МВД сообщили, что в Истру выехала специальная комиссия для установления обстоятельств побега заключенных. Полиция делает все необходимое для установления местонахождения и задержания лиц, совершивших побег.

СК возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС и задержал двоих из них. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу.

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