СК задержал двоих сотрудников ИВС в Истре по делу о побеге пятерых заключенных

Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области

В Московской области задержаны сотрудники изолятора временного содержания, подозреваемые в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу пяти человек. Об этом в пятницу, 6 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

— Задержаны двое сотрудников ИВС ОМВД России по городу Истре. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу пяти человек, — заключила Врадий.

В свою очередь в пресс-службе МВД отметили, что руководством ГУ МВД России по Московской области назначено проведение служебной проверки.

Массовый побег из истринского ИВС произошел глубокой ночью — в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката.

По словам представителя СК, выбраться из изолятора заключенным удалось через спецприемник. Предположительно, для взлома замка они использовали гаечный ключ.

В МВД сообщили, что в Истру уже выехала специальная комиссия для установления обстоятельств побега заключенных. Полиция делает все необходимое для установления местонахождения и задержания лиц, совершивших побег.

Сотрудники изолятора, которые не заметили побега и обнаружили «пропажу» только во время утреннего обхода, допрашиваются следователями. СК возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС.