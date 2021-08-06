Уголовное дело возбудили в отношении сбежавших из ИВС в Истре заключенных

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В отношении сбежавших из ИВС в подмосковной Истре заключенных возбудили уголовное дело. Об этом в пятницу, 6 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— В отношении лиц, совершивших побег из ИВС ОМВД России по г. о. Истра, следователем СО ОМВД возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе МВД также отметили, что руководством ГУ МВД России по Московской области назначено проведение служебной проверки. Устанавливаются обстоятельства побега заключенных из ИВС, в том числе будет дана оценка действиям сотрудников полиции. В случае установления вины полицейских они понесут наказание в установленном законом порядке.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Массовый побег из истринского ИВС произошел глубокой ночью — в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката.

По словам представителя СК, выбраться из изолятора заключенным удалось через спецприемник. Предположительно, для взлома замка они использовали гаечный ключ.

В МВД сообщили, что в Истру уже выехала специальная комиссия для установления обстоятельств побега заключенных. Полиция делает все необходимое для установления местонахождения и задержания лиц, совершивших побег.

Сотрудники изолятора, которые не заметили побега и обнаружили «пропажу» только во время утреннего обхода, допрашиваются следователями. СК возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС.