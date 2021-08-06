Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников ИВС после побега заключенных

Илья Ашуров

Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников ИВС после побега заключенных
Фото: СК РФ

СК возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС после побега заключенных. Об этом в пятницу, 6 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, 6 августа из ИВС ОМВД России в городе Истре совершили побег из-под стражи 5 человек, которые с применением, предположительно, гаечного ключа открутили замки дверей, после чего убежали.

Среди сбежавших Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи.

— На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводятся осмотры и допросы. В настоящее время рассматривается вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбужденного по факту побега, из органов МВД в следственные органы ГСУ СК России по Московской области, — заключила Врадий.

В Сети появилось видео из изолятора временного содержания (ИВС), откуда в подмосковной Истре сбежали пятеро заключенных.

Видео: Telegram-канал 112

Массовый побег из истринского ИВС произошел глубокой ночью, в промежутке с 02:30 до 05:30.

По словам представителя СК, выбраться из изолятора заключенным удалось через спецприемник. Предположительно, для взлома замка они использовали гаечный ключ.

В МВД сообщили, что в Истру уже выехала специальная комиссия для установления обстоятельств побега заключенных. Полиция делает все необходимое для установления местонахождения и задержания лиц, совершивших побег.

Читайте также:
ПобегИстраСИЗО
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Все мнения
О проекте