СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников ИВС после побега заключенных

Фото: СК РФ

СК возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС после побега заключенных. Об этом в пятницу, 6 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, 6 августа из ИВС ОМВД России в городе Истре совершили побег из-под стражи 5 человек, которые с применением, предположительно, гаечного ключа открутили замки дверей, после чего убежали.

Среди сбежавших Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи.

— На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводятся осмотры и допросы. В настоящее время рассматривается вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбужденного по факту побега, из органов МВД в следственные органы ГСУ СК России по Московской области, — заключила Врадий.

В Сети появилось видео из изолятора временного содержания (ИВС), откуда в подмосковной Истре сбежали пятеро заключенных.

Видео: Telegram-канал 112

Массовый побег из истринского ИВС произошел глубокой ночью, в промежутке с 02:30 до 05:30.

По словам представителя СК, выбраться из изолятора заключенным удалось через спецприемник. Предположительно, для взлома замка они использовали гаечный ключ.

В МВД сообщили, что в Истру уже выехала специальная комиссия для установления обстоятельств побега заключенных. Полиция делает все необходимое для установления местонахождения и задержания лиц, совершивших побег.