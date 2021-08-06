Появилось видео из камеры, откуда сбежали пятеро заключенных в Истре

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В Сети появилось видео из изолятора временного содержания (ИВС), откуда в подмосковной Истре сбежали пятеро заключенных. Кадры в пятницу, 6 августа, опубликовал Telegram-канал «112».

Отмечается, что сбежавших ищут в Москве и соседних регионах.

Видео: Telegram-канал «112»

Массовый побег из истринского ИВС произошел глубокой ночью, в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и в лишении свободы столичного адвоката.

По информации Telegram-канала Baza, заключенные сломали отсек для передачи еды в двери. После чего они выкрутили дверные винты и сломали замок. Им удалось пройти незамеченными через весь изолятор. На улице они открыли ворота, сломав навесной замок, и покинули территорию ИВС. При себе у сбежавших нет оружия: после проверки в ИВС стало известно, что ничего не пропало.

По словам представителя СК, выбраться из изолятора заключенным удалось через спецприемник. Предположительно, для взлома замка они использовали гаечный ключ.

В МВД сообщили, что в Истру уже выехала специальная комиссия для установления обстоятельств побега заключенных. Полиция делает все необходимое для установления местонахождения и задержания совершивших побег.

Один из сбежавших, Александр Мавриди, проходит подозреваемым по делу об убийстве предпринимателя Владимира Маругова. Бизнесмен был застрелен из арбалета в своем подмосковном доме в ноябре 2020 года. По версии СК, убийство произошло с целью ограбления.