Сбежавших из истринского ИВС заключенных ищут в Москве и соседних регионах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пятерых заключенных, сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, разыскивают в Москве, Московской области, а также в соседних регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Пятерых заключенных, которые в ночь на пятницу сбежали из ИВС в Истре, ищут в Подмосковье, Москве, а также в соседних регионах, — сказал собеседник агентства.

В настоящее время следователи ведут допрос сотрудников изолятора, которые не заметили побега и обнаружили «пропажу» только во время утреннего обхода. Пока никто из дежурных не задержан.

Массовый побег из истринского ИВС произошел глубокой ночью, в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката.

По информации Telegram-канала Baza, заключенные сломали отсек для передачи еды в двери. После чего они выкрутили дверные винты и сломали замок. Им удалось пройти незамеченными через весь изолятор. На улице они открыли ворота, сломав навесной замок, и покинули территорию ИВС. При себе у сбежавших нет оружия: после проверки в ИВС стало известно, что ничего не пропало.

По словам представителя СК, выбраться из изолятора заключенным удалось через спецприемник. Предположительно, для взлома замка они использовали гаечный ключ.

В МВД сообщили, что в Истру уже выехала специальная комиссия для установления обстоятельств побега заключенных. Полиция делает все необходимое для установления местонахождения и задержания совершивших побег.

Один из сбежавших, Александр Мавриди, проходит подозреваемым по делу об убийстве предпринимателя Владимира Маругова. Бизнесмен был застрелен из арбалета в своем подмосковном доме в ноябре 2020 года. По версии СК, убийство произошло с целью ограбления.