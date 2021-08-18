Задержан еще один подозреваемый в побеге из-под стражи в подмосковной Истре

Александр Бутнару

Сотрудники уголовного розыска совместно с ГУ МВД России задержали сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре Александра Бунтару. Об этом в среду, 18 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

Злоумышленника нашли в одном из поселков Новгородской области. В настоящее время принимаются меры к его этапированию в СИЗО Московской области.

— 18 августа утром в результате проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в одном из поселков Новгородской области сотрудниками местного уголовного розыска, а также уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области задержан еще один сбежавший из-под стражи – Александр Бутнару, — заключила Врадий.

Массовый побег из ИВС произошел ночью 6 августа, в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и ряде других преступлений.

12 августа Следком предъявил обвинение в превышении полномочий сотрудникам ИВС в Истре.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по МО Ольги Врадий, один из сотрудников ИВС намеренно выключил камеры видеонаблюдения, фиксирующие происходящее в коридоре и в дежурной части. После этого он и второй обвиняемый дежурный оставили свой пост без присмотра и пошли спать.

В пятницу, 13 августа, следователи задержали двоих жителей Подмосковья. Они подозреваются в пособничестве пятерым заключенным, которые сбежали из ИВС в Истре. По данным СК, один из задержанных укрывал беглецов на территории своего дома в Лобне, где они находились в течение суток. Также пособник обеспечил их деньгами, мобильными телефонами и прочими вещами.

После этого двое сбежавших обратились к еще одному знакомому, который перевез их в квартиру, расположенную Подольске, где двое из сбежавших находились до вечера 11 августа — момента задержания.

На следующий день полиции добровольно сдался еще один участник побега. Таким образом в настоящее время найдены четверо из пятерых сбежавших заключенных — Николай Тетеря, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Бутнару.

1/4 Иван Цуркану 2/4 Денис Грозаву 3/4 Николай Тетеря 4/4 Александр Бутнару

На свободе по прежнему остается Мавриди Александр, 16.01.1971 года рождения, который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи.

МВД объявило награду размером в миллион рублей за помощь в его поимке.