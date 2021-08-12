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СК предъявил обвинение дежурным подмосковного ИВС, откуда сбежали пятеро заключенных

Илья Ашуров

Происшествия
СК предъявил обвинение дежурным подмосковного ИВС, откуда сбежали пятеро заключенных
Фото: СК РФ

СК предъявил обвинение в превышении полномочий сотрудникам ИВС в Истре, откуда сбежали заключенные. Об этом в четверг, 12 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, один из сотрудников ИВС намеренно выключил камеры видеонаблюдения, фиксирующие происходящее в коридоре и в дежурной части. После этого он и второй обвиняемый дежурный оставили свой пост без присмотра и пошли спать.

— Кроме этого, дежурные оставили открытыми так называемые кормушки — двери камер для передачи продуктов питания, что позволило пяти обвиняемым, содержавшимся под стражей, совершить побег, — рассказала Врадий.

Дежурным ИВС предъявлено обвинение по уголовной статье «Превышение должностных полномочий». Им грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Александр Мавриди
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Александр Мавриди
Иван Цуркану
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Иван Цуркану
Денис Грозаву
3/5
Денис Грозаву
Николай Тетеря
4/5
Николай Тетеря
Александр Бутнару
5/5
Александр Бутнару

Вечером 11 августа полиция задержала двух участников побега — 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану. Они скрывались на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними находились арендаторы квартиры — мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу путем предоставления места укрытия фигурантам.

Массовый побег из ИВС произошел 6 августа ночью, в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и ряде других преступлений.

По словам представителя СК, выбраться из изолятора заключенным удалось через спецприемник. Предположительно, для взлома замка они использовали гаечный ключ.

В МВД сообщили, что в Истру выехала специальная комиссия для установления обстоятельств побега заключенных. Полиция делает все необходимое для установления местонахождения и задержания лиц, совершивших побег. Также ведомство объявило награду размером в миллион рублей за помощь в поимке одного из сбежавших — Александра Мавриди. Он обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи.

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